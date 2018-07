In Rum ist am Sonntagmittag in der Küche einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Warum es dazu kam, ist nicht geklärt. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Rum mit 30 Mann und fünf Fahrzeugen rasch gelöscht werden.

Wie die Polizei berichtet, beschädigten die Flammen die Küche schwer. Durch Rauch und Ruß wurde auch der Rest der Wohnung in Mitleidenschaft gezogen. Wie hoch der Sachschaden ausfiel, ist nicht geklärt. Personen wurden nicht verletzt. (TT.com)