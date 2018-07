Pretoria – Bei einem Flugzeugunglück in Südafrika ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Rund 20 weitere seien verletzt worden, erklärte ein Sprecher des Rettungsdienstes ER24. Das Flugzeug verunglückte am Dienstag in der Nähe des Flughafens Wonderboom der Hauptstadt Pretoria. Lokale Medien sprachen von einem Crash nach dem Abheben des Flugzeugs.

Ein Sprecher der Feuerwehr sagte dem öffentlichen Fernsehsender SABC, das Flugzeug habe Platz für etwa 50 Personen gehabt, sei aber nicht voll gewesen. Bei dem Todesopfer könne es sich um den Piloten oder den Flugingenieur handeln. Die Leiche sei im Bereich des Cockpits gefunden worden.

Die genauen Umstände des Unglücks blieben zunächst unklar. Die Südafrikanische Flugsicherheitsbehörde war mit einem Team vor Ort, um den Unfallhergang zu untersuchen. Vom Rettungsdienst verbreitete Fotos ließen auf ein relativ altes Flugzeug schließen. (APA/dpa)