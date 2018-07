Innsbruck – Ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang ereignete sich am Samstagvormittag auf der Brennerstraße (182) auf Höhe Ferrariwiese bei Innsbruck-Süd:

Dort war gegen 9.40 Uhr eine dreiköpfige Motorradgruppe in Richtung Brenner unterwegs, als einer der Motorradfahrer in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kam ausgerechnet in diesem Moment ein Linienbus entgegen. Der Motorradfahrer prallte nahezu ungebremst frontal gegen die Windschutzscheibe des Busses und wurde zurück auf die Straße geschleudert. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Dort konnten ihm die Ärzte aber nicht mehr helfen, der Mann verstarb in der Klinik. Nationalität und Alter des Mannes werden von der Polizei derzeit noch ermittelt. Auch der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. (TT.com)