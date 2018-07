Kleinboden – Mit schweren Verletzungen musste ein 54-jähriger Mountainbiker am Samstagabend in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

Der Einheimische war gegen 20.45 Uhr von der Jausenstation in Kleinboden englang des Rauthweges talwärts in Richtung Fügen unterwegs, als er von der Straße abkam und sechs Meter in ein steiles Waldstück abstürzte. Der Mann wurde mit dem Tau geborgen und in die Klinik gebracht. (TT.com)