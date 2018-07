St. Michael im Lungau – Eine 17-Jährige ist am Samstag in St. Michael im Lungau bei einer Fahrt mit einem Stehkarussell schwer verletzt worden. Die Jugendliche wurde im Bereich der Eingangstüre eingeklemmt. Das Fahrgeschäft „Round up“ begann sich zu drehen, die Frau wurde im Eingangsbereich hin und her geschleudert und prallte gegen das Karussellgehäuse, berichtete die Polizei Salzburg.

Die Anlage wurde sofort außer Betrieb gesetzt. Die Jugendliche erlitt Verletzungen an den Beinen und der Hüfte. Sie wurde von einem Notarzt erstversorgt und dann ins Landesklinikum Tamsweg eingeliefert. Der Betrieb des Karussells wurde für den Rest des Veranstaltung eingestellt. Bei dem Fahrgeschäft handelt es sich um einen klassischer Karusselltyp, bei dem die Fahrgäste mithilfe der Fliehkraft an die Außenwand gedrückt werden. In jedem Gitterkäfig gibt es drei Stehplätze. (APA)