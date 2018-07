Innsbruck – Gerade als er in den Parkplatz der Technischen Universität Innsbruck einfuhr, bemerkte ein Rumäne am Sonntagmorgen, dass der Motorraum seines Autos Feuer gefangen hatte. Der 62-Jährige versuchte, einen Feuerlöscher aus dem Kofferraum herauszunehmen, doch zu diesem Zeitpunkt stand der Wagen schon in Flammen.

Die Feuerwehr Innsbruck konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Ursache des Feuers dürfte eine technischer Defekt gewesen sein. (TT.com)