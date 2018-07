Maurach – Auf der B181 im Gemeindegebiet von Maurach kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Unfall mit vier Pkw. Grund dafür war ein waghalsiges Überholmanöver eines aus Richtung Deutschland kommenden Autos gegen 14.30 Uhr. Der Lenker konnte sich nicht mehr rechtzeitig einordnen und prallte gegen drei entgegenkommende Pkw. Die polizeilichen Erhebungen waren am Sonntagabend noch im Gange.

Insgesamt wurden laut Polizei Jenbach 13 Personen verletzt, wobei zwei von ihnen in den Fahrzeugen eingeklemmt waren und von der Feuerwehr mittels Bergeschere befreit werden mussten. Zur Versorgung der zum Teil schwer verletzten Unfallopfer waren zahlreiche Rettungskräfte im Einsatz, unter anderen fünf Notärzte. Drei Hubschrauber und mehrere Rettungsfahrzeuge brachten die Verletzten ins Krankenhaus Murnau (Bayern) bzw. die Klinik in Innsbruck.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die B181 musste während der Unfallaufnahme stundenlang für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Zweiter schwerer Unfall wenig später

Im Staubereich der noch nicht geräumten Unfallstelle prallte wenig später ein Kleinbus mit sieben Insassen gegen eine Hausmauer. Die 40-jährige Beifahrerin wurde dabei im Wagen eingeklemmt und schwer verletzt. Per Notarzthubschrauber wurde die Frau in die Klinik Innsbruck gebracht. Fünf weitere Insassen wurden leicht verletzt. Am Auto entstand Totalschaden, die Hausmauer wurde stark beschädigt. (TT.com)