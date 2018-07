Innsbruck

Taucher im Inn löste Großeinsatz in Innsbruck aus

Ein 34-jähriger Urlauber hat am Montagnachmittag für Aufregung in Innsbruck gesorgt: Während die Rettungskräfte nach dem Mann suchten, weil sie glaubten, er befände sich in einer Notsituation, schwamm er seelenruhig durch den Inn.