Villach – Ein 59-Jähriger ist am Dienstag gegen 5.15 Uhr von der Fußgängerbrücke beim Congresscenter in Villach in die Drau gestürzt. Eine Mitarbeiterin eines Wachdiensts schlug laut Polizei Alarm. Zwei Exekutivbeamten gelang es, den reglos im Wasser treibenden Mann zu bergen. Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Villacher ins örtliche Landeskrankenhaus eingeliefert. (APA)