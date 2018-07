Imsterberg – Ein Stoffsack, der an seinem Fahrradlenker baumelte, wurde am Dienstagabend einem 14-jährigen Einheimischen in Imsterberg zum Verhängnis: Der Teenager wollte gegen 21.10 vom Sportplatz in Imsterberg in Richtung Imsterau fahren.

Plötzlich verfing sich der Sack zwischen Reifen und Gabel und blockierte. Der 14-Jährige, der keinen Helm trug, überschlug sich mit seinem Mountainbike und schlug mit dem Kopf auf der asphaltierten Fahrbahn auf.

Er wurde nach der Erstversorgung verletzt mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (TT.com)