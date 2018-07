Kirchberg – Bei einem Verkehrsunfall in Kirchberg wurde Mittwochmittag eine 18-jährige Autolenkerin verletzt. Die junge Frau war am Sonnbergweg unterwegs, als an einer Kreuzung ein 75-Jähriger mit seinem Traktor links abbiegen wollte und mit dem entgegenkommenden Wagen kollidierte.

Die Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. (TT.com)