Kirchberg – Zwei Autolenkerinnen wurden am Mittwoch in Tirol bei Zusammenstößen mit Traktoren verletzt.

Eine 46-Jährige Unterländerin war gegen 16.25 Uhr auf der Mieminger Straße in Richtung Obsteig unterwegs. Sie fuhr bei Nassereith auf der mittleren Spur, auf dem rechten Fahrstreifen neben ihr fuhr ein Traktor. Dessen 18-jähriger Lenker wollte in der so genannten Skiliftkurve links abbiegen.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten seitlich, der Wagen überschlug sich. Die 46-jährige Autofahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt, der Traktorlenker blieb unverletzt.

18-Jährige in Kirchberg verletzt

In Kirchberg war eine 18-Jährige am Sonnbergweg unterwegs, als an einer Kreuzung ein 75-Jähriger mit seinem Traktor links abbiegen wollte und mit dem entgegenkommenden Wagen kollidierte.

Die Lenkerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus St. Johann gebracht. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. (TT.com)