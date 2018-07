Zams – Mehrere hundert Meter stürzte ein Deutscher am Mittwochmittag in Zams über ein Schneefeld und anschließend über eine steile Felswand. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Laut ersten Informationen wollte der Mann mit seinen Steigeisen ein Schneefeld in der so genannten „Darwinscharte“ auf Zammer Gemeindegebiet queren. Er verlor aber aus bisher ungeklärter Ursache den Halt. Sein Begleiter, der die Rettungskräfte alarmierte, musste schwer geschockt ins Tal geflogen werden. (TT)