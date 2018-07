Schönberg – Ein Fahrzeugüberschlag hat sich in der Nacht auf Donnerstag auf der Brennerbundestraße im Gemeindegebiet von Schönberg ereignet: Kurz vor 3 Uhr Früh war ein 25-jähriger türkischer Lenker in Richtung Norden unterwegs. Am Beifahrersitz fuhr eine 20-jährige Freundin mit.

Plötzlich kam der 25-Jährige aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchierte dabei eine Mauer. Daraufhin überschlug sich das Auto und blieb auf der Gegenfahrbahn auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden mit der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Während der 25-Jährige unverletzt blieb erlitt die 20-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. (TT.com)