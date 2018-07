Noida – Nach dem Einsturz zweier Gebäude in einem Vorort der indischen Hauptstadt Neu Delhi ist die Zahl der Todesopfer auf neun gestiegen. In der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) wurden fünf Leichen geborgen, wie die Polizei mitteilte. Bislang seien keine Überlebenden gefunden worden. Zu den Toten zählten ein 14 Monate altes Mädchen und seine Eltern. Die Polizei vermutete weitere Verschüttete unter den Trümmern. Rund 400 Einsatzkräfte führten am Donnerstag die Rettungsarbeiten mit Kränen und per Hand fort.

Ein noch nicht fertig gebautes, sechsstöckiges Gebäude in der Stadt Noida war am späten Dienstagabend eingestürzt und hatte ein daneben stehendes, vierstöckiges Wohnhaus teilweise zum Einsturz gebracht. Die Ursache war zunächst unklar. Drei Menschen, darunter der Investor des Neubaus, wurden festgenommen. Ihnen wurde unter anderem fahrlässige Tötung vorgeworfen. Einstürze von Häusern durch Baufehler sind in Indien keine Seltenheit. (dpa)