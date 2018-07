Söll – Weil er hinter dem Steuer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, ist ein Tiroler (81) in den Garten eines Wohnhauses in Söll gefahren. Der 81-Jährige musste an Ort und Stelle wiederbelebt werden. Ein Notarzthubschrauber flog ihn in die Innsbrucker Klinik.

Der Pensionist dürfte einen Herzinfarkt gehabt haben. Er war gegen 8.30 Uhr mit seinem Pkw auf einer Gemeindestraße vom Weg abgekommen. Er fuhr über einen naheliegenden Grünstreifen und prallte anschließend gegen eine betonierte Gartenmauer.

Im Einsatz standen neben Notarzt und Rettung auch 20 Mann der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen. (TT.com)