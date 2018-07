Imst – Ein 58-jähriger Paragleiter musste am Donnerstagnachmittag vom Notarzthubschrauber geborgen werden. Der Deutsche war von Maurach am Achensee entlang der Nordkette in Richtung Westen unterwegs und hatte gerade den Rauchberg passiert, als aufgrund thermischer Winde um 14.15 Uhr die Kappe seines Gleitschirmes einklappte. Die Steuerleinen verwickelten sich und der Mann musste mit seinem Notschirm an der Südwestseite des Rauchberges im steilen felsigen Gelände landen.

Der 58-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste mittels Tau geborgen werden. Er wurde in die Tagesklinik MedAlp geflogen. (TT.com)