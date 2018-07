Kirchdorf – Eine Klettertour am Wilden Kaiser in Kirchdorf endete für einen Deutschen (42) am Donnerstag mit schwersten Verletzungen. Er stürzte rund 80 Meter über steiles, teils senkrechtes Felsgelände ab.

Der 42-Jährige hatte am Nachmittag gemeinsam mit einem Kollegen (43) die Südostverschneidung an der „Fleischbank“ durchstiegen. Danach wollten sie sich von der Abseilpiste am Herrweg in Richtung Ellmauer Tor abseilen.

Gegen 16.20 Uhr dürfte der 42-Jährige dann das nahende Ende des Seiles übersehen haben. Er seilte über die Enden hinaus ab und stürzte in die Tiefe. Ein Notarzthubschrauber barg den Schwerverletzten und brachte ihn ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg. (TT.com)