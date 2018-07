Ellmau – Bei einem Sturz aus rund acht Metern Höhe in sein Seil wurde am Freitagnachmittag ein 22-jähriger Kletterer am Wilden Kaiser in Ellmau schwer verletzt. Der Deutsche war gemeinsam mit einem Freund unterwegs, als sein Griff ausbrach und er in die Tiefe fiel.

Der Schwerverletzte wurde von einem Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in die Klinik nach St. Johann geflogen. Der unverletzte Seilpartner wurde von der Bergrettung Scheffau ins Tal begleitet. Im Einsatz standen die Bergrettung Scheffau, ein Notarzthubschrauber sowie die Alpinpolizei. (TT.com)