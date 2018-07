Sölden — Es war gegen 14.30 Uhr, als am Samstag in Sölden ein riesiger Felsbrocken mitten in den Ort donnerte. Der rund 20 Tonnen schwere Brocken hatte sich laut Polizei etwa 200 Meter oberhalb des Ortsgebiets gelöst. Auf seinem rasanten Weg Richtung Tal durchschlug der Stein in der Größe eines Autos einen Holzzaun, prallte gegen ein leerstehendes Wohnhaus, beschädigte die Außentreppe eines Hotels und kam schließlich auf einem Parkplatz südlich des Hotels zum Stillstand. Durch Splitter des Steines wurden zwei geparkte Fahrzeuge leicht beschädigt. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Die Freiwillige Feuerwehr Sölden sperrte das Gebiet ab. Ein Mitglied der Wildbach- und Lawinenverbauung machte sich vor Ort ein Bild von der Lage — und gab Entwarnung: „Der Geologe ist zum Schluss gekommen, dass mit keinen weiteren Felsstürzen zu rechnen ist", berichtete die Polizei. Vermutet wird, dass die Regenfälle den Felsbrocken in Bewegung gesetzt haben. Im Einsatz standen 20 Mann der Freiwilligen Feuerwehr, der Bürgermeister der Gemeinde sowie Polizei und RK-Einsatzkräfte. Der Bereich bleibt vorerst abgesperrt. (TT.com)