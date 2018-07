Fieberbrunn – Ein 29-jähriger Einheimischer hatte am Samstag gegen 19.45 Uhr sein Auto im Bereich des Krotenbaches in Fieberbrunn angehalten, um mit seinem Handy zu hantieren. Plötzlich setzte sich das Auto rückwärts in Bewegung und stürzte über die Böschung in den Bach. Der Mann blieb unverletzt, am Sportwagen des 29-Jährigen entstand Sachschaden. (TT)