Gerlos – Ein 21-Jähriger war in der Nacht auf Dienstag auf der Gerlosstraße unterwegs. In Gerlos verlor der Lenker, der laut Polizei unter Alkoholeinfluss stand, in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto streifte eine Steinmauer und eine Straßenlaterne. Dann schlitterte es noch etwa 30 Meter an der Mauer entlang und prallte schließlich mit voller Wucht gegen eine Betonmauer.

Der 21-Jährige wurde verletzt. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus Schwaz. Die Betonmauer und der Unfallwagen wurden schwer beschädigt. Auch an zwei an der Mauer geparkten Autos entstand erheblicher Schaden. (TT.com)