Oberhofen – Zu einem außergewöhnlichen und schmerzhaften Arbeitsunfall in Oberhofen musste am Mittwochnachmittag die Feuerwehr anrücken. Ein 26-Jähriger war um 14.30 am Dach einer Baustelle damit beschäftigt, Leisten mit einer Luftrucknagelpistole zu befestigen. Als der junge Mann aufstand, stieß er mit seinem Gesäß gegen die Luftdrucknagelpistole, löste diese dadurch selbst aus und schoss einen neun cm langen Nagel in sein Gesäß.

Der 26-Jährige musste mit der Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Telfs vom Dach der Baustelle geholt werden. Die Rettung brachte ihn mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge und elf Mann der Feuerwehr Telfs, ein Fahrzeug mit sieben Mann der Feuerwehr Oberhofen sowie ein Rettungsfahrzeug mit zwei Notärzten. (TT.com)