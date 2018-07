Zirl, Innsbruck – Zwei Küchenbrände in Innsbruck, ein Feuer in einem Stadel in Zirl: Die Feuerwehren hatten in den vergangenen Stunden einiges zu tun.

Mittwochabend gegen 23.15 Uhr brach in einem Stadel in Zirl ein Brand aus. Obwohl die Freiwillige Feuerwehr Zirl mit 40 Mann alles versuchte, wurde die Holzhütte komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Kind schaltete vermutlich Herdplatte ein

In Innsbruck wurde die Feuerwehr am Mittwoch um 19.25 Uhr alarmiert. In einem Mehrparteienhaus waren in einer Wohnung Speisen angebrannt. Es entwickelte sich starker Rauch. Die Feuerwehrmänner belüfteten das Stiegenhaus und die Wohnung. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert.

Eine eingeschaltete Herdplatte löste Donnerstagfrüh gegen 7.45 Uhr einen weiteren Küchenbrand in Innsbruck aus. Die Wohnung in dem Mehrparteienhaus in der An der Lan Straße wurde verrußt. Personen kamen nicht zu Schaden. Laut Polizei hatte vermutlich ein Kind den Herd eingeschaltet. (TT.com)