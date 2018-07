St. Johann in Tirol – Großes Glück hatte ein deutsches Ehepaar am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in St. Johann. Gegen 13.20 Uhr kam das Auto von der Pass Thurn Straße ab und stürzte in weiterer Folge in das Bachbett der Kitzbüheler Ache. Der 73-jährige Lenker und seine 69-jährige Ehefrau konnten von den Einsatzkräften unverletzt geborgen werden. Am Auto entstand erheblicher Schaden.

Ein Feuerwehrmann, der sich bei der Bergung verletzt hatte, wurde von der Rettung ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. (TT.com)