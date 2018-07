See – Ein 40-jähriger Mann wurde Donnerstagvormittag bei Forstarbeiten in See (Bezirk Landeck) verletzt. Ein 37-Jähriger führte gegen 10.15 Uhr Holzschlägerungsarbeiten durch. Der 40-Jährige lief laut Polizei in die Falllinie des Baumes und wurde vom Baum am Kopf und im Rückenbereich getroffen. Der Einheimische wurde mittels Tau geborgen und anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. (TT.com)