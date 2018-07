Telfs – Im Kreuzungsbereich Saglstraße/Puelacherweg in Telfs kam es am späten Freitagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Motorradfahrer kollidierte gegen 22 Uhr mit einem Pkw. Der Einheimische kam dabei zu Sturz und wurde unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung wurde der Biker in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Der 41-jährige Autofahrer blieb unverletzt. (TT.com)