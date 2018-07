Saalfelden – Bei einer Verpuffung in einer geschlossenen Garage ist Freitagnachmittag in Saalfelden (Pinzgau) ein 73-jähriger Mann schwerst verletzt wurden. Wie die Polizei berichtete, musste der Mann vom Notarzthubschrauber mit Verbrennungen dritten Grades in eine Spezialklinik ins bayerische Murnau geflogen werden.

Die genaue Ursache für den Unfall steht noch nicht fest. Der Pensionist konnte zum Vorfall selbst noch nicht befragt werden. Ersten Informationen zufolge dürfte der Mann versucht haben, mit Benzin einen Ofen anzufeuern. Dabei dürfte sich der Treibstoff an einer heißen Fläche entzündet haben.

Der Bruder des Verletzten wurde durch einen dumpfen Knall auf den Vorfall aufmerksam und fand seinen Bruder brennend in der Garage. Das Feuer selbst wurde rasch gelöscht, das Wohnhaus wurde jedoch durch den Brand verraucht. Die Feuerwehr musste zudem ausgeflossenen Treibstoff binden. Die Polizei schloss Fremdverschulden aus, der Mann dürfte sich höchstwahrscheinlich alleine in der Garage befunden haben. (APA)