Sillian – Vermutlich wegen Sekundenschlafs ist am Sonntagnachmittag in Osttirol ein 69-jähriger Autofahrer verunfallt. Der Franzose fuhr laut Polizei gegen 15.10 Uhr auf der Drautal Straße in Richtung Italien, als das Auto im Gemeindegebiet von Sillian nach rechts geriet, gegen eine Gartenmauer prallte und auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt ins Krankenhaus Lienz geflogen. Am Fahrzeug entstand schwerer Sachschaden. Die Drautal Straße war rund eine Stunde lang gesperrt. (TT.com)