Briancon – Bei Unfällen in den französischen Alpen sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Ein Bergsteiger aus Italien stürzte am Sonntag auf 3000 Meter Höhe in der Nähe des Mont Pelvoux im Departement Hautes-Alpes aus bisher ungeklärter Ursache ab, wie der Radionachrichtensender Franceinfo unter Berufung auf die Gendarmerie berichtete.

Im selben Departement kamen zwei Französinnen in der Nähe des Bergs Breche de la Meije ums Leben – sie waren mit einem Bergführer unterwegs gewesen. In der Nähe des Mont Blanc stürzte ein Franzose ab und starb.

Ebenfalls am Mont Blanc starb ein Schweizer Alpinist. Der 71-jährige Mann war mit einem Führer unterwegs gewesen, ebenfalls einem Schweizer.

Die beiden Männer hatten nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa vom Montag zusammen eine Seilschaft gebildet. Sie waren auf der Route zum 4248 Meter hohen Mont Blanc du Tacul, als sie am Sonntagmorgen beim Aufsteigen abstürzten. Der 57-jährige Bergführer überlebte das Unglück. (APA/dpa)