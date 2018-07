Hanoi – Bei einem Busunglück in Vietnam sind am Montag mindestens 13 Angehörige einer Hochzeitsgesellschaft ums Leben gekommen. Der Bus stieß gegen 2 Uhr Früh in der Nähe des Urlauberorts Hoi An frontal mit einem Lastwagen zusammen, wie ein Behördensprecher mitteilte. Unter den Toten ist auch der Bräutigam.

Vier Menschen wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Berichten sind unter den Opfern keine Ausländer. Die Polizei leitete Ermittlungen ein, um den genauen Hergang zu klären. (APA/dpa)