Uttendorf – In Uttendorf (Pinzgau) ist am späten Sonntagnachmittag in einer Wohnung über dem Feuerwehrhaus der Gemeinde ein Brand ausgebrochen. Die 84-jährige Bewohnerin wollte ein Getreidekissen in der Mikrowelle wärmen, als dieses zu rauchen und zu brennen anfing. Ein 26-jähriger Mann vom Wohnblock gegenüber, selbst ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, wurde auf das Piepsen des Rauchmelders aufmerksam.

Er schnappte sich umgehend einen Feuerlöscher und eilte in die Wohnung der Pensionistin. Sein Versuch, das Feuer in der Mikrowelle zu löschen, scheiterte aber aufgrund des starken Rauchs. Darum flüchtete der Mann mit der Pensionistin auf den Balkon, um frische Luft zu bekommen und verständigte die Feuerwehr. Diese brachte die Mikrowelle ins Freie und blies mit einem Überdruckbelüfter den Rauch aus der Wohnung und dem Stiegenhaus. Die Bewohnerin und ihr Helfer erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, sie wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. (APA)