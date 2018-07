Innsbruck – Ein auf dem Radweg liegender Ast wurde einer 36-jährigen Frau am Montagvormittag in Innsbruck zum Verhängnis. Die Radfahrerin – die keinen Helm trug – stürzte gegen 9.10 Uhr bei einem Ausweichmanöver im Bereich Sebastian-Kneipp-Weg im Stadtteil Hötting. Die Schwerverletzte wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht. (TT.com)