Westendorf – In steilem Wiesengelände war am Montagvormittag ein 44-jähriger Landwirt in Westendorf mit seinem Traktor samt Kreisler unterwegs. Plötzlich geriet sein Gespann ins Rutschen. Dem Bauern gelang es noch, sich mit einem Sprung aus der Fahrerkabine zu retten. Dabei zog er sich Verletzungen am Oberschenkel zu.

Sein Traktor rutschte etwa 20 Meter über die Steilböschung ab und blieb auf der darunterliegenden Landesstraße auf den Rädern stehen. Der Landwirt wurde mit der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert und dort stationär aufgenommen. (TT.com)