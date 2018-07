Telfs – Ohne Fremdeinwirkung ist am Montagnachmittag ein Fahrzeuglenker auf der Inntalautobahn bei Telfs verunfallt. Gegen 13.20 Uhr verlor der 75-jährige Steirer im Bereich Telfs Ost in Fahrtrichtung Innsbruck die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte mit der linken Leitschiene. Durch den heftigen Aufprall wurde der Wagen mehrmals quer über die Fahrbahn geschleudert. An einer Betonleitwand kam das Auto schließlich zum Stillstand.

Zufällig vorbeikommende Beamte der Polizei Telfs leisteten Erste Hilfe und befreiten den Mann und seine 75-jährige Frau vom Sicherheitsgurt. Die weitere Erstversorgung übernahm ein Notarzt aus Telfs. Beide Schwerverletzten wurden mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen. Der total beschädigte Pkw wurde von einer Abschleppfirma geborgen. (TT.com)