Iselsberg-Stronach – Mit dem Rettungshubschrauber musste am Montagvormittag ein schwer verletzter Arbeiter in Iselsberg-Stronach in die Klinik geflogen werden. Der 60-Jährige war auf einer Hausbaustelle von einem zwei Meter langen Kantholz – welches der 25-jährige Bauherr auf einen Holzstapel werfen wollte – mit voller Wucht am Kopf getroffen worden. Der Arbeiter trug keinen Schutzhelm.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und Rettungssanitätern wurde der Verunfallte mit dem Notarzthubschrauber „C7“ ins Landesklinikum nach Klagenfurt geflogen, wo er stationär aufgenommen wurde. (TT.com)