Oberau – Mit drei Verletzten endete Montagabend der missglückte Überholversuch eines 17-jährigen Motorradfahrers, der auf der Wildschönauer Landesstraße im Gemeindegebiet von Oberau an dem Lenker eines Kleinkraftrades vorbeiziehen wollte. Just in diesem Moment setzte allerdings der andere Lenker zum Abbiegen an, weil er in Richtung Zauberwinkelweg wollte.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 17-Jährige und sein 15-jähriger Beifahrer stürzten und über die Straße schlitterten. Auch der 15-jährige Kleinkraftradfahrer stürzte. Alle drei Jugendlichen wurden verletzt und mussten ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert werden. (TT.com)