Innsbruck – Vor rund zwei Wochen kam es gegen 18 Uhr bei der Bahnunterführung im Kreuzungsbereich der Museumsstraße mit der Ing.-Etzel-Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum genauen Ablauf des Unfalls sagen können, sich zu melden.

Der Unfall passierte bereits am 13. Juli gegen 18:10 Uhr. Ein 57-jähriger Innsbrucker wollte mit seinem Auto von der Brunecker Straße in Richtung Norden fahren und bog in den Kreuzungsbereich der Museumsstraße mit der Ing.-Etzel-Straße ein. Zeitgleich befuhr ein 22-jähriger Innsbrucker mit seinem Motorrad die Brunecker Straße und in weiterer Folge ebenfalls nach rechts in östliche Richtung. Bei der Bahnunterführung kam es aus unbekannter Ursache zu einem seitlichen Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer zu Sturz kam und sich schwer verletzte. (TT.com)