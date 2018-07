Hallstatt – Eine 42-jährige Deutsche und ihre Tochter sind am Montagnachmittag am Dachstein in Oberösterreich verletzt aus einer Gletscherspalte gerettet worden. Die 13-Jährige war auf einem Schneefeld ausgerutscht und hatte ihre Mutter mitgerissen. Die beiden rutschten laut Polizei rund 50 Meter ab und stürzten über den Spaltenrand zwei Meter tief auf eine Schneebrücke in der Gletscherspalte.

Mutter und Tochter befanden über den Klettersteig „Randkluftsteig“ auf dem Rückweg vom Gipfel des Dachsteins. Gegen 14 Uhr erreichten sie den Hallstätter-Gletscher, der in diesem Bereich bis zu 40 Grad steil ist. Da die beiden keine Eisausrüstung mitführten, hängten sie sich mit den Sicherungsarmen ihrer Klettersteigsets zusammen.

Als die 13-Jährige wegen einer Gletscherspalte den Gletscher queren musste, passierte der Unfall. Die Tochter rutschte auf dem Schneefeld aus, ihre Mutter konnte den Sturz nicht abfangen und wurde mitgerissen. Die beiden blieben nach dem Absturz verletzt auf einer Schneebrücke in der Gletscherspalte liegen und setzten einen Notruf ab. Der Bergretter und Hüttenwirt der Seethalerhütte stieg zum Unfallort auf und leistete Erste Hilfe. Die Verletzten wurden mit dem Rettungshubschraubers Christophorus 14 ins Landeskrankenhaus Salzburg geflogen. (APA)