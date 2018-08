Schwaz – Eine Mopedfahrt am bisher heißesten Tag des Jahres in Tirol endete für einen 16-jährigen Burschen im Krankenhaus.

Der junge Mann aus dem Bezirk Schwaz fuhr am Dienstag gegen 18.45 Uhr auf der Stummerbergstraße talwärts. In einer Linkskurve stürzte der 16-Jährige. Das Moped rutschte daraufhin in das entgegenkommende Auto eines 31-jährigen Tirolers.

Der Mopedfahrer erlitt bei dem Unfall Schürfwunden und Prellungen und musste von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.