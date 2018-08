Ein 56-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch auf der Katschberg-Straße (B99) in Untertauern im Salzburger Pongau tödlich verunglückt. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 53-jähriger Autofahrer aus Deutschland, der um 12 Uhr in Richtung Obertauern unterwegs war, nach links abbiegen. Dabei kollidierte der Deutsche mit dem entgegenkommenden Biker. Für den Pongauer kam jede Hilfe zuspät. (APA)