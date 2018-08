Pettneu am Arlberg — Nach den sintflutartigen Gewittern im Bezirk Landeck hat Bundeskanzler Sebastian Kurz finanzielle Hilfe angekündigt. Mit Mitteln aus dem Katastrophenfonds sollen die Aufräumarbeiten unterstützt werden, hieß es am Donnerstag aus dem Bundeskanzleramt gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Auch Landeshauptmann Günther Platter sagte vollste Unterstützung seitens des Landes zu: „Sollten Häuser im Murenbereich betroffen sein, stellen wir unmittelbare Hilfe zur Verfügung."

Binnen weniger Minuten waren die Wasserpegel am Mittwochabend stark angestiegen, Hagel prasselte nieder. In Pettneu am Arlberg ging der Bach über, Schutt gelangte dadurch in die Rosanna — der Fluss wurde blockiert. Auch in Schnann ging der Bach über. Eine Garage wurde 2,50 Meter hoch mit Schutt angefüllt. „Die Gewitter brachten lokal über 50 Liter pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde", berichten die Wetterexperten von Ubimet.

"Unfassbar. Da warten enorm viel Aufräumarbeiten": So fasste Patrik Wolf, Vizebürgermeister von Pettneu, die Situation am Donnerstag gegen 6.30 Uhr bei einem Lokalaugenschein im Ortsteil Schnann zusammen. Die Mure, die sich am Mittwochabend aus der Schnanner Klamm bis in die Rosanna bewegte, hat eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Häuser entlang des Schnanner Baches wurden von der Mure erfasst, Wasser drang in die Keller ein, fünf parkende Pkw wurden schwer beschädigt. Verletzte gibt es laut Wolf nicht.

Weil die Geröllmassen die Rosanna stauten, überflutete das Wasser das an der Arlbergschnellstraße gelegene Gewerbegebiet. "Drei Betriebe stehen bis zu eineinhalb Meter unter Wasser", schilderte Wolf. Vordringlichste Aufgabe der Einsatzkräfte am Vormittag: Das Flussbett der Rosanna muss von den Geröllmassen freigelegt werden, damit das Wasser aus dem Gewerbegebiet abfließen kann.

Weitere Wetterlage Ab den Mittagsstunden entstehen in der schwülen Luft vermehrt Quellwolken. Das hat vor allem in Nordtirol kräftige Wärmegewitter mit lokalen Platzregen zur Folge. Diese können auch von Hagel und Sturm begleitet werden. Durch die oft langsam ziehenden Zellen kann es zu Überflutungen und Erdrutschen kommen. Wo genau und wann mit diesen Gewitterzellen zu rechnen ist kann bei einer solchen Wetterlage aber nicht gesagt werden. Möglich sind sie überall. Abends beruhigt sich die Wetterlage langsam.

Behinderungen wegen Murenabgängen



Die nächtlichen Unwetter haben auch Auswirkungen auf den Verkehr. So gibt es in der Früh in Schnann in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, von Schnann nach Flirsch herrscht überhaupt eine Totalsperre wegen des Murenabgangs. Von Pettneu am Arlberg bis Schnann ist die Spur nach einer vorübergehenden Murensperre derzeit wieder geöffnet. Die Zufahrt nach St. Anton bzw. Pettneu ist über die Schnellstraße S16 möglich.

Im Bahnverkehr ist die Strecke hingegen blockiert. Wegen eines Murenabganges sind zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg derzeit keine Fahrten möglich. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Auch mehrere Nachtzüge mussten zwischen Salzburg und Bludenz bzw. zwischen Schwarzach-St.Veit und Bludenz im Schienenersatzverkehr geführt werden.

Die Reisezeit verlängere sich laut ÖBB um rund eine Stunde. Die Schäden an der Arlbergbahnstrecke seien nach einer ersten Einschätzung doch erheblich, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Die Strecke werde voraussichtlich am Donnerstag gesperrt bleiben. 20 Ersatzbusse sind im Einsatz.

Erkundungsflüge und ungewisse Wetterlage



Mitglieder der örtlichen Feuerwehren beobachteten die betroffenen Bereiche während der Nacht. Die Aufräumarbeiten laufen immer noch auf Hochtouren. Ein genaues Bild der entstandenen Schänden will sich die Tiroler Landesregierung heute vor Ort machen. Am frühen Vormittag fand ein weiterer Erkundungsflug mit dem Landeshubschrauber von Experten des Baubezirksamtes und der Wildbach- und Lawinenverbauung statt.

„Sowohl im Bereich Gridlon, als auch im Bereich Schnanner Dorfbach haben die dortigen Wildbachverbauungen und Auffangbecken weit Schlimmeres verhindert", so der stellvertretende Bezirskauptmann Sigmund Geiger. Vor allem im Bereich des Schnanner Dorfbaches standen Keller unter Wasser, Hausfassaden wurden beschädigt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte die Rosanna noch am Abend wieder frei abfließen. Insgesamt standen bis weit in die Nacht 180 Feuerwehrleute aus sämtlichen Gemeinden des Stanzertales von Kappl über Pians bis Landeck, Grins, St. Anton etc. im Einsatz.

Ersten Schätzungen zufolge hat die Mure ein Volumen von mindestens 60.000 Kubikmetern. Die Gridlon-Mure in Petteu, die ebenfalls am Mittwochabend abging, soll gar ein Volumen von 100.000 Kubikmetern haben. Wobei die Infrastrukturschäden in Pettneu vergleichsweise gering sind. Am Donnerstag erwarten die Wetterexperten übrigens neuerliche schwere Gewitter. (TT.com, hwe)