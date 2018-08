Pettneu am Arlberg, Schnann — Starkregen und extremer Hagel sind am Mittwoch über Teile des Bezirks Landeck niedergegangen. In Pettneu am Arlberg ging ersten Informationen zufolge der Bach über, Schutt gelangte dadurch aus dem Bachbett und durch die Ortschaft in die Rosanna. Der Fluss ist derzeit blockiert. Die Einsatzkräfte arbeiten daran, den dadurch entstandenen Stau aufzulösen und ein Übergehen zu verhindern.

„In Pettneu und Schnann gab es starken Regen und extremen Hagel", berichtet der Landecker Bezirksfeuerwehrkommandant Hermann Wolf. Sämtliche Becken der Schnanner Klamm seien überflutet und mit der Flut Schutt und Geröll in der Rosanna gelandet. Der gestaute Fluss droht überzugehen und damit noch größere Schäden zu verursachen.

Dieses Video aus Schnann wurde auf Facebook veröffentlicht:

Bis dato wurden keine Personen in Mitleidenschaft gezogen. „Die Häuser, die direkt am Becken des Baches stehen, wurden mit Dreck vollgespritzt", so Wolf. Einzig eine Agrargarage sei bis zu einer Höhe von etwa 2,50 Meter mit Schutt angefüllt worden. (TT.com)