Pettneu, Schnann — Starkregen und extremer Hagel sind am Mittwoch gegen 18.30 Uhr über Teile des Bezirks Landeck niedergegangen. In Schnann und Pettneu am Arlberg ging ersten Informationen zufolge der Bach über, Schutt gelangte dadurch aus dem Bachbett und durch die Ortschaften Schnann und Pettneu in die Rosanna. Damit war der Fluss blockiert. Die Einsatzkräfte arbeiteten daran, den dadurch entstandenen Stau aufzulösen und ein Übergehen zu verhindern.

„In den Gemeinden Pettneu und Schnann gab es starken Regen und extremen Hagel", berichtet der Landecker Bezirksfeuerwehrkommandant Hermann Wolf. Sämtliche Becken der Schnanner Klamm seien übergegangen. Mit der Flut seien Schutt und Geröll in die Rosanna geschwemmt worden. Der gestaute Fluss drohte überzugehen und damit noch größere Schäden zu verursachen. Es wurden keine Personen in Mitleidenschaft gezogen. „Die Häuser, die direkt am Becken des Baches stehen, wurden mit Dreck vollgespritzt", so Wolf. Einzig eine Agrargarage sei bis zu einer Höhe von etwa 2,50 Meter mit Schutt angefüllt worden.

Auch der Verkehr wurde durch die Naturgewalt in Mitleidenschaft gezogen: Züge der ÖBB konnten am Mittwoch vorläufig nicht verkehren. Die L68 ist ebenso wie die ÖBB-Strecke in diesem Gebiet derzeit gesperrt.

Diese Videos aus Schnann wurden auf Facebook veröffentlicht:

Landeshauptmann Günther Platter steht einer Aussendung des Landes zufolge mit dem Bürgermeister von Pettneu am Arlberg, Manfred Matt, in Kontakt: „Ich habe der Gemeinde bereits die volle Unterstützung seitens des Landes zugesichert. Sollten Häuser im Murenbereich betroffen sein, stellen wir unmittelbare Hilfe zur Verfügung."

Derzeit werden Erkundungsflüge durchgeführt, Mitglieder der örtlichen Feuerwehren beobachten die betroffenen Bereiche während der Nacht. Sobald als möglich werden die Aufräumarbeiten beginnen, die Vorbereitungen dazu laufen bereits. Ein genaues Bild der Ausmaße wird sich die Tiroler Landesregierung morgen vor Ort machen. (TT.com)