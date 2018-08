Pettneu am Arlberg — Sintflutartig sind am Mittwoch starkte Gewitter über den Bezirk Landeck gezogen, binnen weniger Minuten stiegen die Wasserpegel stark an, Hagel prasselte nieder. In Pettneu am Arlberg ging der Bach über, Schutt gelangte dadurch in die Rosanna. Der Fluss wurde dadurch blockiert. Auch in Schnann ging der Bach über. Eine Agargarage wurde 2,50 Meter hoch mit Schutt angefüllt.

Die Auswirkungen der nächtlichen Unwetter sind im Bezirk Landeck auch noch heute, Donnerstag zu spüren. So gibt es in der Früh in Schnann in beiden Richtungen Verkehrsbehinderung, von Schnann nach Flirsch herrscht überhaupt eine Totalsperre wegen eines Murenabgangs. Von Pettneu am Arlberg bis Schnann ist nach einer vorübergehenden Murensperre derzeit wieder geöffnet. Die Zufahrt nach St. Anton bzw. Pettneu ist über die Schnellstraße S16 möglich.

Im Bahnverkehr ist die Strecken hingegen blockiert. Wegen eines Murenabganges sind zwischen Landeck-Zams und St. Anton am Arlberg derzeit keine Fahrten möglich, teilten die ÖBB auf ihrer Seite mit. Ein Schienenersatzverkehr zwischen Landeck und St. Anton wurde eingerichtet. Auch mehrere Nachtzüge müssen zischen Salzburg und Bludenz bzw. zwischen Schwarzach-St.Veit und Bludenz im Schienenersatzverkehr geführt werden.

Die Reisezeit verlänger sich laut ÖBB um rund 30 Minuten. Die Schäden an der Arlbergbahnstrecke seien indes nach einer ersten Einschätzung doch erheblich, sagte ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair der APA. Die Strecke werde voraussichtlich am Donnerstag gesperrt bleiben.

Mitglieder der örtlichen Feuerwehren beobachteten die betroffenen Bereiche während der Nacht. Die Aufräumarbeiten laufen immer noch auf Hochtouren. Ein genaues Bild der entstandenen Schänden will sich die Tiroler Landesregierung heute vor Ort machen. Am frühen Vormittag findet ein weiterer Erkundungsflug mit dem Landeshubschrauber von Experten des Baubezirksamtes und der Wildbach- und Lawinenverbauung statt. Vor allem den stark betroffenen Orten Schnann und Pettneu hat die Landesregierung Unterstützung zugesagt: „Ich habe der Gemeinde bereits die volle Unterstützung seitens des Landes zugesichert. Sollten Häuser im Murenbereich betroffen sein, stellen wir unmittelbare Hilfe zur Verfügung", so Landeshauptmann Günther Platter in einer Aussendung.

„Sowohl im Bereich Gridlon, als auch im Bereich Schnanner Dorfbach haben die dortigen Wildbachverbauungen und Auffangbecken weit Schlimmeres verhindert", so der stellvertretende Bezirskauptmann Sigmund Geiger. Vor allem im Bereich des Schnanner Dorfbaches standen Keller unter Wasser, Hausfassaden wurden beschädigt. Eine Mure hat die Rosanna kurzzeitig verlegt und zurückgestaut. Dadurch wurde das Gewerbegebiet in Schnann und auch weitere Felder zumindest teilweise unter Wasser gesetzt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte die Rosanna noch am Abend wieder frei abfließen. Insgesamt standen bis weit in die Nacht 180 Feuerwehrleute aus sämtlichen Gemeinden des Stanzertales von Kappl über Pians bis Landeck, Grins, St. Anton etc. im Schadensgebiet im Einsatz. (TT.com)