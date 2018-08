Oberau – Riesiges Glück hatten am Donnerstag zwei kleine Kinder in Oberau. Die beiden – ein 5-jähriges Mädchen aus England und ein 3-jähriger Bub aus Israel – kletterten in einem unbeobachteten Moment in ein vor einem Wohnhaus unversperrt abgestelltes Auto, um dort zu spielen. Dabei dürften die Kinder entweder die Handbremse gelöst oder das Automatikgetriebe von „Park“ auf „Drive“ geschalten haben, berichtet die Polizei.

Das Fahrzeug setze sich in Bewegung, rollte vom Parkplatz etwa 100 Meter über eine steile Wiese, prallte gegen die Hausmauer eines Einfamilienhauses und kam schließlich im Garten zum Stillstand. Eine Frau hörte den Aufprall und eilte den Kindern zu Hilfe.

Das Mädchen und der Bub wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein geflogen. Sie wurden bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt, befanden sich am Abend aber noch zur Beobachtung in stationärer Behandlung.

Neben den Teams des Heli 3 und Heli 4 standen auch die Rettung Wörgl und die Freiwillige Feuerwehr Oberau im Einsatz. (TT.com)