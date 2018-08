Hall in Tirol – Am Donnerstagabend krachte es in Hall: Ein 65-jähriger Einheimischer fuhr gegen 22.16 Uhr mit einem 64-jährigen Beifahrer im Auto auf der Innsbrucker Straße (B171) von Westen in östliche Richtung.

Zur gleichen Zeit war ein 37-jähriger Somalier mit seinem Auto in die Gegenrichtung unterwegs. An der Kreuzung mit dem Löfflerweg, wollte der Somalier einbiegen, kam dabei allerdings auf die Spur des 65-Jährigen. Dadurch stießen die beiden Fahrzeugen frontal zusammen.

Der 65-Jährige Pkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt, sein Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen ins die Klinik nach Innsbruck gebracht, der Somalier mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Hall. Beide Autos wurden bei dem Zusammenprall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (TT.com)