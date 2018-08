Beim Kollaps eines Krans auf einer Baustelle sind in Indien sechs Arbeiter ums Leben gekommen. Auf dem Gelände einer Zementfabrik im südindischen Bezirk Kalaburagi schweißten die Männer am Donnerstagabend (Ortszeit) an Teilen des Krans, als dieser in sich zusammenstürzte, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Einer von ihnen starb am Unfallort, die übrigen fünf im Krankenhaus. Ein weiterer Mann wurde verletzt. Die Polizei ermittelte zur Ursache und befragte den Fabrikbesitzer. Sicherheitsvorkehrungen werden in Indien häufig nicht eingehalten, so dass es zu vielen Unfällen kommt. (dpa)