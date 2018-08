Mayrhofen – Auf der Zsigmondyspitze in den Zillertaler Alpen ist am Freitag gegen 13 Uhr ein Alpinist in den Tod gestürzt. Der 63-jährige Tiroler war mit seiner 50-jährigen Lebensgefährtin von der Berliner Hütte zum Gipfel aufgestiegen. Nach einer kurzen Pause machte sich das Paar – anfangs am Seil gesichert – auf den Weg ins Tal.

Bei einer Querung entschieden sich die beiden, die Sicherung abzulegen – mit fatalen Folgen. Die Frau musste mitansehen, wie ihr hinter ihr gehender Lebensgefährte ausrutschte und rund 200 Meter in die Tiefe stürzte. Der 63-Jährige war laut Polizei auf der Stelle tot.

Die Leiche wurde vom Team des Hubschraubers Libelle geborgen. Die Frau, die einen schweren Schock erlitt, wurde vom Rettungshubschrauber Heli 4 ins Tal geflogen und vom Kriseninterventionsteam Mayrhofen betreut. (TT.com)