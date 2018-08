Auf der Zsigmondyspitze in den Zillertaler Alpen ist am Freitag gegen 13 Uhr ein Alpinist in den Tod gestürzt. Nach ersten Informationen dürfte der Mann beim Abstieg gestolpert und 200 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Seine geschockte Begleiterin wurde vom Rettungshubschrauber Heli 4 ins Tal geflogen. (TT.com)